Ski alpin: Gritsch und Egger positiv auf Covid getestet

Laut Aussendung des ÖSV verspüren sie milde Erkältungssymptome und befinden sich in Heimquarantäne. Zuletzt beim Slalom in Lienz hatten sich beide nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Positive Fälle wurden auch aus dem Frauen-Team der Schweiz gemeldet, für Camille Rast, Aline Danioth und Mélanie Meillard ist damit auch kein Antreten in Kroatien möglich.