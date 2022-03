Die Tirolerin, im Weltcup in der Abfahrt noch ohne Punkte, verwies am Samstag im Montafon in zwei Sprint-Abfahrten ihre engere Landsfrau Stephanie Venier (+0,04 Sek.) sowie die Vorarlbergerin Vanessa Nussbaumer (+0,75 Sek.) auf die Plätze.

Franziska Gritsch Bild: (GEPA pictures)