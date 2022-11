Ski alpin: Damen-Rennen in Killington können stattfinden

Nach den Absagen des Riesentorlaufs in Sölden, der beiden Abfahrten in Zermatt/Cervinia und des Parallel-Rennens in Lech/Zürs sind die in Levi angesetzten Slaloms (ab 10.00 bzw. 10.15 Uhr MEZ, live ORF 1) seit Freitag bestätigt.

Auch für die Bewerbe am 26. und 27. November in Killington hat der Internationale Skiverband (FIS) nach einer positiven Schneekontrolle am Mittwoch grünes Licht gegeben. Im Ressort an der US-Ostküste sind ein Slalom und ein Riesentorlauf angesetzt.

Gute Bedingungen in Levi

Die Schaffenspause nutzten gleich 16 Teams zum Training auf den Hängen in Levi. Darunter waren einerseits die Österreicherinnen, aber auch Mikaela Shiffrin machte die für sie neue Erfahrung. "Es ist das erste Mal, dass ich vor den Rennen hier trainiere, und ich bin froh darüber", ließ die US-Amerikanerin gegenüber dem Weltverband (FIS) wissen. Nun habe sie auch ein wenig Zeit, sich im Ort ein wenig umzusehen. Shiffrin hat in Levi schon viermal gewonnen, Petra Vlhova sogar fünfmal. An ihrem Pausetag möchte die Slowakin ihr im Vorjahr für ihren Erfolg erhaltenes Rentier besuchen, der dort übliche Siegespreis.

Im Frühjahr waren 60.000 Kubikmeter Schnee für die Rennen gelagert worden, laut Vlhova hat sich das rentiert. "Es sind gute Bedingungen. Der Hang hat alles, was ein Slalomkurs haben sollte." Vor einem Jahr gewann sie zweimal, jeweils vor Shiffrin und der Deutschen Lena Dürr. Als beste Österreicherin wurde Katharina Liensberger Sechste und Achte. 2020 war die Vorarlbergerin jeweils Dritte geworden, auch da hatte Vlhova im Doppelpack gesiegt. Das eine Rennen 2019 hatte Shiffrin geholt, die Kärntnerin Katharina Truppe war Dritte geworden, Vlhova ausgeschieden.

Die nächsten geplanten Damen-Bewerbe sind die Slaloms der Frauen in Levi (Finnland) am 19./20. November. Danach warten die Übersee-Stationen, die Frauen fahren in Killington (USA) einen Riesentorlauf (26.11.) und einen Slalom (27.11.), ehe es für zwei Abfahrten (2./3.12.) und einen Super-G (4.12.) nach Lake Louise (Kanada) geht. Die Männer beginnen Ende November in Lake Louise mit Abfahrt (25.) und zwei Super-G-Rennen (26./27.), in Beaver Creek (USA) warten ein Abfahrts-Doppel (2./3.) sowie ein Super-G (4.).