Ski alpin: Brunner verpasst wegen Knöchelverletzung Weltcup-Finale

Die Tirolerin hatte sich beim Slalomtraining in Aare eine Bänderverletzung im rechten Knöchel zugezogen, eine in Graz durchgeführte MRT-Untersuchung ergab einen Riss des vorderen Syndesmosebandes im Sprunggelenk. Laut ÖSV-Mitteilung wird die 27-Jährige am Sonntag operiert und muss somit auf den Riesentorlauf beim Finale in der Lenzerheide verzichten.