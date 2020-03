Ski alpin: Abfahrt der Herren im Liveticker

Der Gramastettner Vincent Kriechmayr hat sich für die Abfahrt in Kvitfjell mit der sechstbesten Trainingszeit in Position gebracht – und war trotzdem nicht Oberösterreichs Nummer eins. Da gibt es nämlich ein "Stehaufmännchen" namens Daniel Hemetsberger. Der 28-jährige Nußdorfer vom SV Unterach hat gestern alle verblüfft, er schwang bei seinem Weltcup-Comeback als Viertplatzierter ab.Das Maß aller Dinge war abermals Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger, der noch um die große Weltcup-Kristallkugel kämpft, war am Freitag zwölf Hundertstel schneller als Landsmann Kjetil Jansrud.

