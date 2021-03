Siebenhofers neue Wege führen auf das Stockerl

Bei der alpinen Ski-WM in Cortina d’Ampezzo hatte Ramona Siebenhofer ihre aufsteigende Formkurve mit drei (unbedankten) fünften Rängen untermauert, im ersten Rennen nach den Titelkämpfen wurde die 29-jährige Steirerin endlich mit einer Trophäe belohnt. Die Allrounderin glänzte in der ersten Abfahrt von Val di Fassa mit einem zweiten Platz, nur zwei Hundertstel trennten die ÖSV-Athletin von Doppel-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (Sui) und ihrem dritten Weltcup-Erfolg. Vielleicht klappt’s heute (11 Uhr, ORF 1) in der zweiten Abfahrt oder am Sonntag (11 Uhr, ORF 1) im Super-G, den auch Cornelia Hütter bestreiten wird. Die Grazerin verpasste gestern nach knapp zweijähriger Weltcup-Pause wegen diverser Verletzungen als 37. Punkte.

"Aber es tut gut, wieder zurück zu sein. Es war die richtige Entscheidung. Ich werde weiter hart an mir arbeiten, damit ich im Dezember wieder voll angreifen kann. Das Knie ist stabil, das stimmt mich zuversichtlich", sagte die 28-Jährige, die sich mit ihrer engeren Landsfrau freute. Siebenhofer hat eine tadellose Leistung gezeigt. "Es ist eine Riesengenugtuung, nach zwei Jahren wieder auf dem Stockerl zu stehen. Ich habe sehr viel gearbeitet, viel Material abgestimmt und einiges verändert. Dieser mutige Schritt hat sich ausgezahlt", sagte Siebenhofer. Gut-Behrami setzte ihren Höhenflug fort und belohnte sich für ihren 31. Sieg mit der Führung im Gesamt-Weltcup. Der Vorsprung der Tessinerin auf Petra Vlhova (Svk), die gestern Neunte wurde, beträgt jetzt 29 Punkte.

Die Herren melden sich nach der WM mit zwei Riesentorläufen in Bansko (heute und am Sonntag, 10 und 13 Uhr, ORF 1) im Tagesgeschäft zurück. Man darf gespannt sein, ob Marco Schwarz seine starke Cortina-Leistung mit Rang drei bestätigen kann.

