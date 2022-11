Shiffrin und Vlhova die Gejagten

Mit vierwöchiger Verspätung sollte es dieses Wochenende mit den ersten alpinen Weltcup-Skirennen der Frauen in der neuen Saison klappen. Nach den Absagen des Riesentorlaufs in Sölden, der beiden Abfahrten in Zermatt/Cervinia und des Parallel-Rennens in Lech/Zürs sind die für Samstag und Sonntag in Levi angesetzten Slaloms (10/13 bzw. 10.15/13.15 Uhr MEZ, live ORF 1) die erste Standortbestimmung des Winters.

Die ungewohnte Schaffenspause nutzten gleich 16 Teams zuletzt zum Training im traditionellen Weltcup-Ort. "Der Hang hat alles, was ein Slalomkurs haben sollte", sagt die Slowakin Petra Vlhova, bereits fünffache Siegerin in Levi und damit auch Besitzerin des ungewöhnlichen Siegerpreises, eines Rentiers. Ihre erste Verfolgerin Mikaela Shiffrin hält bei deren vier. Österreichs Hoffnungen ruhen vor allem auf Katharina Liensberger.