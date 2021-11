Shiffrin kehrt als Favoritin zurück

Während den am Wochenende "arbeitslosen" ÖSV-Männern in Lech zuletzt ein Weltcup-Traumstart in den Olympia-Winter gelungen ist, kämpfen Österreichs Ski-Frauen heute und Sonntag (jeweils 10.30/13.30 MEZ, live ORF 1) beim Slalom-Saisonauftakt in Levi um das erste Podest. Erste Anwärterin ist Weltmeisterin Katharina Liensberger, die im Vorjahr dort mit zwei dritten Plätzen bereits aufgezeigt hat. Wieder mit dabei sind Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova.

Beide hatten nach dem Auftaktrennen in Sölden auf den Parallelbewerb in Lech/Zürs verzichtet. Shiffrin war in die USA gejettet, um zu trainieren und ihre Rückenprobleme auszukurieren. Weltcup-Gesamtsiegerin Vlhova konzentriert sich auf Slalom und Riesentorlauf und kann in Levi schon einen Zweitwohnsitz anmelden: Sie ist seit 1. November und damit fast seit drei Wochen an der Skistation nördlich des Polarkreises.

Shiffrin hält seit Sölden bei 70 Weltcupsiegen, im Slalom sind es gewaltige 45. Vier davon (Rekord) hat sie alleine 2013, 2016, 2018 und 2019 in Levi eingefahren, was die Amerikanerin automatisch zur Favoritin auf die Zuteilung eines weiteren Rentiers, der als Siegerpreis vergeben wird, macht.