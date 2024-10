Shiffrin führt zum Saisonauftakt in Sölden

Beste Österreicherin im Auftaktrennen des alpinen Ski-Weltcups ist Stephanie Brunner als Sechste (+1,37), außerhalb der Top Ten liegen u.a. Kathrin Liensberger (+1,89), Julia Scheib (+2,41) und Ricarda Haaser (+2,60). Der zweite Lauf ist für 13.00 Uhr angesetzt (live ORF 1).

Gut-Behrami nicht am Start

Nicht am Start war die Titelverteidigerin im Gesamtweltcup. Die Schweizerin Lara Gut-Behrami gab ihren Verzicht nach der Besichtigung bekannt, da sie sich "einfach nicht zu 100 Prozent fit" fühle, wie sie in sehr emotionalen Interviews unter Tränen angab. Gut-Behrami hatte in der Vorbereitung auf das Rennen mit einer heftigen Grippe zu kämpfen gehabt, anschließend habe sie Probleme mit dem Knie gehabt.

