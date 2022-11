Für die ÖSV-Technikerinnen war der Slalom-Auftakt in Levi am vergangenen Wochenende mit nur drei Top-20-Plätzen gründlich schiefgegangen. Nun im US-Bundesstaat Vermont bei den Rennen in Killington wollen es Weltmeisterin Katharina Liensberger und Co. heute bei einem Riesentorlauf (16/19 Uhr/live ORF 1) und Sonntag bei einem weiteren Slalom (16.15/19) aber bedeutend besser machen. Favoriten sind dennoch andere.