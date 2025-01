Sehnsucht Goldene Gams: Odermatt will nicht der ewige Kitzbühel-Zweite sein

Marco Odermatt ist mit gerade einmal 27 Jahren dreifacher Gewinner der großen Kristallkugel, Olympiasieger, Doppel-Weltmeister und Triumphator in 43 Weltcuprennen. Dennoch fehlt dem erfolgsverwöhnten Schweizer ein Hakerl auf der To-do-Liste: Die heiß begehrte und prestigeträchtige Goldene Gams hat den steinigen Weg in den Trophäenschrank noch nicht gefunden.

"Wer sich zu den besten Abfahrern der Welt zählen will, muss in Kitzbühel gewonnen haben", sagte etwa Österreichs Ski-Kaiser Franz Klammer, dessen Premierensieg auf der Streif sich heuer zum 50. Mal gejährt hat.

Odermatt läuft die Zeit nicht davon, aber es sollte schon heuer klappen mit dem ersten Kitzbühel-Coup, zumal die Form überragend ist. Den Klassiker in Wengen entschied er vor fünf Tagen mit Streckenrekord für sich.

Erst himmelhoch jauchzend, jetzt wieder voll fokussiert – ist das mental herausfordernd? "Nein, das ist Routine. Von einem großen Rennen zum nächsten, das passt schon. Mein großes Ziel ist es, hier die Abfahrt zu gewinnen", betonte Odermatt.

Dass die Kitzbühel-Abfahrts-Champions der vergangenen zwei Jahre – Vincent Kriechmayr (2023), Aleksander Aamodt Kilde (2023) und Cyprien Sarrazin (2x 2024) – verletzungsbedingt nicht ins Geschehen eingreifen können, dürfte die Mission erleichtern. Odermatt sieht das nicht so: "Die Challenge ist gleich groß, jeder hier will gewinnen, jeder gibt Vollgas. Die frühlingshaften Temperaturen – vor allem im unteren Teil der Streif – machen es nicht so einfach", erklärte der Weltcup-Führende, der 2021, 2022 und 2024 in Kitzbühel Zweiter war. Das genügt ihm nicht.

Autor Alexander Zambarloukos

