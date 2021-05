„Schwarzer Peter“ für Oberösterreichs Ski-Präsident

Was bereits in der Vorwoche in einem OÖN-Bericht angedeutet worden war, ist jetzt Gewissheit. Im Zuge des Theaters um die Nachfolge von ÖSV-Langzeitpräsident Peter Schröcksnadel, der Ende Juli sein Amt übergeben wird, kommt es jetzt zu einer Umbesetzung im oberösterreichischen Landesskiverband LSVOÖ.