Schröcksnadel: "Er ist locker, nett, a normaler Bua"

Der einen Leid, des anderen Freud: Während der strahlende Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr von einer TV-Station zur nächsten gereicht wurde, sprach aus seinen schwer geschlagenen ÖSV-Kollegen Matthias Mayer (ausgeschieden), Max Franz (13.) und Otmar Striedinger (19.) der pure Frust. Doch so groß kann die Enttäuschung gar nicht sein, um sich nicht mit und für den Champion zu freuen.

"Brutal", "gewaltig", "eine Riesengeschichte" – das sind nur Auszüge der Lobeshymnen auf den 29-jährigen Gramastettner, den sie – garniert mit rot-weiß-roter Fahne – hochleben ließen. Auch Österreichs Skipräsident Peter Schröcksnadel genoss das Bad in der Menge. Er hatte eine Punktlandung hingelegt und trotz massiver Corona-Bedenken die Reise nach Norditalien angetreten. "Ich bin noch immer nicht geimpft, werde auch gleich wieder nach Hause fahren", sagte der 79-jährige Tiroler, der – auf den Geschmack gekommen – am Wochenende wieder in Cortina erscheinen will. Dann wird die WM mit den Slaloms der Damen und Herren abgeschlossen.

"Wieder eine Abfahrtsnation"

Schon jetzt grinst Schröcksnadel über das ganze Gesicht, sofern man etwas davon zu sehen bekommt. Der Langzeit-Chef, der neben Mund-Nasen-Schutz nicht seine markante Haube, sondern einen leicht ramponierten blauen Helm mit Namensschriftzug trug, weiß, dass sein Team im "Finale" seiner Amtszeit Großes geleistet hat.

Auf dieses WM-Gold in der Königsdisziplin, der Herren-Abfahrt, hatte der ÖSV 18 Jahre warten müssen. Michael Walchhofer war 2003 in St. Moritz nicht zu schlagen, der Salzburger entthronte damals einen gewissen Hannes Trinkl, der 2001 in St. Anton triumphiert hatte. Auch wenn der 53-Jährige aus St. Pankraz als FIS-Speed-Renndirektor "neutral" sein muss, ist er von Kriechmayrs Erfolgsstory begeistert: "Das ist großartig, das hat er sich verdient. Ich habe eine Riesenfreude, das ist Weltklasse", sagte Trinkl schon nach dem Super-G. Als Kurssetzer der Abfahrt hat er auch einen kleinen Anteil am WM-Titel seines Landsmannes.

Schröcksnadel würdigte Kriechmayrs Leistung: "Ich freue mich wahnsinnig für den Vinc – er ist locker, nett, a normaler Bua." Nachsatz: "Wir sind wieder eine Abfahrtsnation." (alex)