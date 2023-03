Schrecksekunde: Kriechmayr beendet die Saison angeschlagen

Der Dominator im Super-G-Weltcup hat auch die letzte Saison-Duftmarke in dieser Ski-Disziplin gesetzt. Gesamt-Triumphator Marco Odermatt gewann beim Finale in Soldeu vor Marco Schwarz, der seinen ersten Stockerlplatz in einem Speed-Bewerb herausfuhr.

Zum engsten Favoritenkreis hatte auch Ex-Weltmeister Vincent Kriechmayr, der gestern die Abfahrt gewonnen hatte, gezählt. Doch schon nach wenigen Sekunden platzte der Traum von einem Top-Resultat. Der 31-jährige Gramastettner rutschte auf dem Innenski weg und stürzte.

Was im ersten Moment eher harmlos aussah, könnte durchaus Folgen haben. Denn Kriechmayr klagte anschließend über Schmerzen in der rechten Schulter. „Ich lass sie mir anschauen. Ich spüre schon etwas. Es ist bitter im letzten Saisonrennen“, sagte der 16-fache Weltcup-Einzelsieger.

„Ich war ein bisschen übermotiviert, dann sind mir die Ski weggefahren. Die Piste war besser als erwartet, leider hatte ich nicht viel davon“, sagte er.

Seine Super-G-Saisonbilanz fiel wenig erfreulich aus. „Die war eher bescheiden. Ich habe nicht performt und viele Fehler gemacht“, sagte Kriechmayr.

Am Dienstag beginnen die Österreichischen Meisterschaften in Hinterstoder. Ob „Vinc“ bei seinem Heimspiel dabei sein wird, scheint im Moment mehr als fraglich.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

