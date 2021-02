Schon das WM-Vorgeplänkel wird zu einem echten Stresstest

Die kleine, aber feine italienische Gemeinde Cortina d’Ampezzo, die vom Warmwettereinbruch nicht verschont geblieben ist, rüstet sich mit einem Kraftakt für die 46. alpinen Ski-Weltmeisterschaften, die am Sonntag (18 Uhr) unter strikten Hygienevorschriften mit einer 75-minütigen Feier im kleinen Kreis eröffnet werden. "Von unseren Athleten wird niemand dabei sein, vielleicht der eine oder andere Funktionär", sagt Stefan Illek, der Medienchef des Österreichischen Verbandes (ÖSV).

Das ist schlüssig. Schon Wochen vor Beginn der Titelkämpfe wurden die teilnehmenden Nationen instruiert, die Aufenthaltsdauer ihrer Sportler so knapp wie möglich zu bemessen, um der Coronakrise entgegenzuwirken. Für die WM akkreditierte Journalisten erhalten limitiert Zutritt zu der Zeremonie auf der "Piazza della stazione" (Bahnhofsplatz), wo Rocksängerin Gianna Nannini auftreten wird.

Dieser Sonntag ist für viele Ski-Asse ein Reisetag. Während sich die Damen bereits auf die Kombination aus Super-G und Slalom am Montag (11 und 14.30 Uhr, ORF 1) einstimmen, treffen die Speed-Herren – vom Weltcup in Garmisch kommend – ein. Große Verschnaufpausen lässt der Kalender nicht zu, am Dienstag wird es bei Damen und Herren um Super-G-Edelmetall gehen. Weil der ÖSV sein endgültiges WM-Aufgebot erst am Samstag (bis 19.30 Uhr) benennen wird, muss der eine oder andere "Spätzünder" nicht nur auf der Piste flott sein, sondern auch beim Packen.

Generell sind Nominierungen von internen Diskussionen geprägt. Manche sprechen in diesem Zusammenhang von einem Kampf der Geschlechter. Eine Halbe-halbe-Lösung – je zwölf Damen und Herren – wird es aus vielerlei Gründen nicht spielen. Der 24-köpfige ÖSV-WM-Kader könnte nicht zum ersten Mal ein männliches Übergewicht (14:10) servieren. Mehr als 14 pro Geschlecht lässt der Weltverband FIS nicht zu.

Mit Katharina Liensberger (fünfmal im Slalom) und Tamara Tippler (zweimal im Super-G, einmal in der Abfahrt) sind nur zwei rot-weiß-rote Damen in diesem Weltcup-Winter auf das Stockerl gerast, bei den Herren stehen insgesamt 19 Podestplätze – herausgefahren von sechs verschiedenen Rennläufern – zu Buche.

Für ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel ist diese Diskrepanz nachvollziehbar, er stellt sich schützend vor sein Damenteam. Das war nicht immer so. "Die Nachwirkungen von Corona sind ja erheblich, das geht auch auf die Ausdauer. Die Ski-Damen und die Springer waren infiziert. Bei den Ergebnissen kann man teilweise sehen, dass die alle Corona gehabt haben", erläuterte der 79-jährige Präsident. Darüber hinaus sind mit Nicole Schmidhofer und Nina Ortlieb zwei Stützen verletzt.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at