"Wirklich? Wow, das wusste ich gar nicht." Mikaela Shiffrin erfuhr nach ihrem Triumphzug in der Kombination von Cortina, dass sie die erste Athletin im Skizirkus (Männer eingerechnet) ist, die bei fünf aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften Gold gewonnen hat. Die Erfolgsgeschichte hatte 2013 in Schladming, wo sie sich auf der Planai zur Slalom-Königin krönte, begonnen. Ein Ende scheint nicht in Sicht.