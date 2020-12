Schmidhofer durchschlug Fangnetz: Unfallstelle wird für heute entschärft

Der Speed-Auftakt der alpinen Ski-Damen in Val d’Isere hat mit einem Schock für den ÖSV begonnen: Die ehemalige Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer dürfte sich laut ersten Untersuchungen bei einem bösen Sturz in der Abfahrt einen Kreuz- und Seitenbandriss im linken Knie zugezogen haben. Die Steirerin wurde noch gestern in die Klinik Hochrum bei Innsbruck überstellt. Der Sieg in dem von mehreren Stürzen beeinträchtigten Rennen ging an die Schweizerin Corinne Suter. Sie setzte sich vor der Italienerin Sofia Goggia und der US-Amerikanerin Breezy Johnson durch. Beste Österreicherin wurde Nina Ortlieb als Fünfte (+0,97).

Schmidhofer flog im unteren Streckenabschnitt nach einem Sprung mit über 100 km/h ins Netz, durchschnitt dieses mit ihren Skiern und blieb zwischen zwei Netzen liegen. Das erschwerte die Bergung, gleichzeitig wurde damit aber verhindert, dass die Rennläuferin in den Wald geschleudert wurde.

Schmidhofer, die heuer schon am Coronavirus erkrankt war und laut eigenen Aussagen noch immer an Spätfolgen leidet, war bei der Erstversorgung bei Bewusstsein und gab in späterer Folge einen Funkspruch ab, den unter anderem Ortlieb erhielt. "Ich war erleichtert, als ich sie hörte. Sie hat gesagt, man kann attackieren", sagte die Vorarlbergerin.

An derselben Stelle kam dann unter anderem die italienische Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone noch zu Sturz. Für die heutige Abfahrt (10.30 Uhr) und den sonntägigen Super-G (11) soll die Gefahrenstelle entschärft werden.