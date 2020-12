Schmidhofer bangt um Karriere

Die behandelnden Ärzte sprachen gestern von einem Verrenkungsbruch des linken Kniegelenks, der das Zerreißen aller Kniegelenksbänder zur Folge hatte. Ob die 31-jährige Steirerin überhaupt wieder in den Spitzensport zurückkehren kann, konnte nicht schlüssig beantwortet werden. "Wir werden zuerst einmal versuchen, den Knochen wieder in die optimale Form zu bringen, zu stabilisieren und dann einen Teil der Bänder zu versorgen", erklärte Michael Plecko vom UKH Graz. Erst in fünf bis zehn Wochen könne mit der Rekonstruktion der Bänder begonnen werden.

Schmidhofer meldete sich bei einem Online-Pressetermin aus dem Krankenbett zu Wort. "Ich möchte in acht, vielleicht zehn Monaten wieder Ski fahren. Das ist mein Druck auf die Ärzte", sagte sie kämpferisch.