Sander mit Bestzeit im Aspen-Abfahrtstraining

In 1:33,60 Minuten ließ der 33-Jährige Miha Hrobat (SLO/+0,19 Sek.) und seinen Landsmann Simon Jocher (+0,24) hinter sich. Der Italiener Mattia Casse (+0,31) war als Vierter Bester der Topfahrer, die sich ansonsten eher weiter hinten einreihten.

Der fünffache Abfahrtssaisonsieger Aleksander Aamodt Kilde war 23., (+1:06), der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr 40. (+1,70), Marco Odermatt 12. (+0,47). Daniel Danklmaier wurde als 8. (+0,42) bester ÖSV-Fahrer.

Das erste Training am Donnerstag war noch abgesagt worden. Im US-Bundesstaat Colorado ist neben den Abfahrten auch ein Super-G am Sonntag angesetzt. In der Wertung der Königsdisziplin hat Kriechmayr als erster Verfolger drei Rennen vor Schluss 156 Punkte Rückstand auf Kilde.

