Sabrina Simader: Wie die "Schneeleopardin" ihren Traum lebt

Unter den 26 Ski-Paaren aus elf Nationen, die die WM-Premiere der Team-Kombination in Angriff genommen haben, waren auch Athletinnen aus Andorra und Bosnien-Herzegowina. Kenia hingegen fehlte auf der Startliste. Sabrina Wanjiku Simader hätte hier in Saalbach gerne noch eine zweite Abfahrt bestritten, doch als Einzelkämpferin fehlt es der "Schneeleopardin" – wie sie wegen ihrer originellen Ski-Outfits genannt wird – an einer kongenialen Partnerin für den Slalom.