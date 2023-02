Roswitha Stadlober übt Kritik an der FIS: „Es liegt nichts am Tisch, es gibt kein Konzept“

Die Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes, Roswitha Stadlober, ist bei den 47. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel und Méribel eingetroffen. In einer Medienrunde, die wie die Medaillenfeier von Cornelia Hütter bei den Freunden im „Schweizer Haus“, wo Croissants und Kaffee serviert wurden, stattfand, stand die 59-jährige Radstädterin in einer Medienrunde Rede und Antwort. Die OÖN waren dabei.