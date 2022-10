Riesentorlaufstart in Sölden? Vincent Kriechmayr hat sich entschieden

Lange war unklar, ob Vincent Kriechmayr beim Riesentorlauf in Sölden an den Start geht. Der Gramastettner machte es von seinen Trainingsleistungen in der technischen Disziplin abhängig.

Er wird starten, folgte am Mittwoch die Bestätigung. Der 31-Jährige scheint im achtköpfigen Herren-Aufgebot für den Sonntag auf. Darunter stehen auch: Thomas Dorner, Manuel Feller, Patrick Feurstein, Raphael Haaser, Matthias Mayer, Dominik Raschner und Marco Schwarz.

Will man als Speedspezialist den Gesamtweltcup gewinnen, sind Riesentorlaufstarts beinahe ein Muss. Im Vorjahr hatte Kriechmayr das Rennen um die große Kristallkugel an der fünften Stelle beendet.

Im elfköpfigen Damenaufgebot für Sölden scheint mit Elisa Mörzinger ebenfalls einen Oberösterreicherin auf. Nina Astner, Stephanie Brunner, Magdalena Egger, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Katharina Huber, Magdalena Kappaurer, Katharina Liensberger, Ramona Siebenhofer und Katharina Truppe vervollständigen das Team.