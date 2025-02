Ricarda Haaser erlitt Kreuzband- und Innenmeniskusriss

Die 31-jährige Allrounderin aus Tirol wird noch am Donnerstag im Klinikum Hochrum operiert, teilte der ÖSV mit. Haaser war mit Rücklage bei der Landung nach einem Sprung gestürzt. Eine MRI-Untersuchung ergab die schwere Knieverletzung und das vorzeitige Saisonaus.

Mit Haaser fällt eine Athletin aus, die für die Heim-WM als Großkämpferin eingeplant war. Sie hätte noch Starts in Abfahrt, Riesentorlauf und Team-Kombination in Aussicht gehabt. In der Abfahrt am Samstag und in der Team-Kombi könnte Ariane Rädler so doch noch zu weiteren Einsätzen kommen.

Die in Garmisch gestürzte Vorarlbergerin hatte in der internen Qualifikation das Nachsehen gehabt und ist auf der Ulli-Maier-Strecke bisher überhaupt nicht zurechtgekommen. Dünn besetzt sind die ÖSV-Frauen im Riesentorlauf. "Im Riesentorlauf ist es müßig nachzubesetzen", meinte Mandl.

Mehr zum Thema Ski Alpin Gold für Venier bei Ski-WM: "Es klingt noch unreal" SAALBACH-HINTERGLEMM. Die 31-Jährige holte bei den Heim-Titelkämpfen im Super-G den Titel. Gold für Venier bei Ski-WM: "Es klingt noch unreal"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.