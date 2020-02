Reisinger zog sich bei schwerem Sturz Kreuzbandriss zu

Die Verletztenliste im österreichischen Ski-Team wird nicht kürzer. Diesmal hat es Elisabeth Reisinger erwischt: Die Mühlviertlerin hat sich im linken Knie den Schienbeinkopf geprellt und das vordere Kreuzband gerissen, wie der ÖSV am Freitagnachmittag mitteilte.

Die Peilsteinerin verschnitt bei der Abfahrt in Crans Montana, stürzte und flog ins Netz. Die anschließenden Schmerzensschreie der 23-Jährigen waren in der TV-Übertragung deutlich zu hören. Ein Hubschrauber brachte Reisinger, die sich das linke Knie ramponiert haben dürfte, ins Krankenhaus. Für die 23-Jährige geht es noch am Freitag nach Hause, wo sie in den nächsten Tagen operiert wird, so der ÖSV.

Nicht die erste schwere Verletzung

Das vorzeitige Saison-Aus ist besonders bitter für Reisinger: Nach schweren Verletzungen in den vergangenen Jahren war sie nun im Weltcup richtig in Fahrt gekommen. 2016 hatte sich Reisinger einen Kreuzbandriss zugezogen, 2014 einen Schien- und Wadenbeinbruch.

In Crans-Montana hatte tags zuvor Christine Scheyer wegen wiederkehrender Schmerzen an ihrem 15 Monate davor operierten Knie das Handtuch geworfen. Auch die Vorarlbergerin tritt diesen Winter nicht mehr im Weltcup an. Mit Reisinger, Scheyer, Bernadette Schild, Stephanie Brunner, Elisabeth Kappaurer, Sabrina Maier, Cornelia Hütter, Ariane Rädler und Christina Ager wird die Ausfallsliste immer länger.

Analyse: Der Ski-Weltcup produziert Woche für Woche schwer verletzte Sportler. Das hat wenig mit Pech, aber viel mit Ignoranz und Unvermögen zu tun. >> zum Artikel (OÖNplus)

Heim-Doppelsieg für die Schweiz

Die erste Damen-Weltcupfahrt in Crans-Montana hat einen Heim-Doppelsieg für die Schweiz gebracht. Lara Gut-Behrami feierte ihren 25. Weltcup-Sieg, den ersten seit über zwei Jahren. Corinne Suter machte den Doppelsieg für die Schweizerinnen perfekt. Nina Ortlieb wurde im Ersatzrennen für Sotschi zudem Sechste.

Das Rennen in Crans war wie immer geprägt von einer wegen starker Sonneneinstrahlung aufweichenden Piste. Am Samstag folgt in Crans die Original-Abfahrt, am Sonntag eine Kombi.

