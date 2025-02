Raphael Haaser widmete WM-Silber seiner Schwester

Der 7. Februar scheint ein Glückstag im Leben des Raphael Haaser (27) zu sein. Vor exakt zwei Jahren hatte der Tiroler in Courchevel/Méribel WM-Bronze in der alpinen Kombination gewonnen, diesmal kletterte er eine Etage höher auf dem Stockerl und sicherte sich bei den Heim-Titelkämpfen in Saalbach Super-G-Silber hinter Dominator Marco Odermatt.