Post aus Saalbach: Das Land Oberösterreich zu Gast bei Freunden

Es gibt keinen Tag bei diesen 48. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm, an dem das sogenannte "Home of Snow" – neben dem Zielstadion am Fuße des Zwölferkogels angesiedelt – leer steht. Als "Ort der Emotionen, des Netzwerkens, der Gastfreundschaft und der geballten Kompetenz" bezeichnet Ski-Austria-Generalsekretär Christian Scherer jenes gläserne Fertigteilhaus, das am Donnerstag aus allen Nähten geplatzt ist.

220 Gäste waren zum Oberösterreich-Abend – ein Gemeinschaftsprojekt des Landes OÖ, von Raiffeisen und dem Landesskiverband – geladen, Landeshauptmann Thomas Stelzer sowie Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner empfingen Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport – zum Beispiel die Medaillengewinnerinnen des Damen-Super-Gs. Allen voran Österreichs Weltmeisterin Stephanie Venier, die mit tosendem Beifall, rot-weiß-roten Fahnen und Fanfare abgefeiert wurde.

Das "Home of Snow" ist so etwas wie das Österreicher-Haus dieser Ski-WM. Bild: APA/Gindl

In memoriam Rudi Nierlich

Es war aber nicht nur die Zeit des Feierns und Fachsimpelns, sondern auch des Innehaltens und Gedenkens. An Rudi Nierlich, den dreifachen Ski-Weltmeister aus St. Wolfgang, der rund drei Monate nach seinem Gold-Coup von Saalbach 1991 tödlich verunglückte. Bruder Günther Nierlich durfte bei diesem Empfang nicht fehlen.

Gleiches galt für einen echten Freund der Familie, den ehemaligen Ski-Austria-Sportdirektor und derzeitigen Vizepräsidenten des Landesskiverbands, Hans Pum.

Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank OÖ, tauschte sich im Talk mit Ski-Austria-Präsidentin Roswitha Stadlober, der eine Linzer Torte überreicht wurde, sowie Landesskiverbands- und Hypo-OÖ-Chef Klaus Kumpfmüller aus.

V. li.: Raiffeisen-OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller, Ski-Landesverbandspräsident Klaus Kumpfmüller, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Ski-Austria-Chefin Roswitha Stadlober, Landesrat Markus Achleitner Bild: alex

Als Gesprächspartner gefragt waren auch Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender der Verbund AG und Ski-Austria-Vizepräsident, Energie-AG-Chef Leonhard Schitter, Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, Ski-Austria-Sportdirektor Mario Stecher, Jacoba Kriechmayr, Geschäftsführerin des Skipools OÖ und Schwester von Speed-Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr, Ex-Weltklasserennläuferin und ORF-Expertin Alexandra Meißnitzer, der ehemalige Kitzbühel-Champion Thomas Dreßen (gefühlt längst aus Bayern eingebürgert), Ex-OMV-Chef Gerhard Roiss und Leo Windtner, der frühere ÖFB-Präsident.

Applaus gab es für die Schüler der Tourismusschule Bad Ischl Salzkammergut, die einen landesinternen Projekt-Wettbewerb für sich entschieden haben, aber auch für drei Skirennläuferinnen, die Oberösterreichs Fahnen über die Landesgrenzen hinaus hochhalten. Elisabeth Reisinger – immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen – ist als WM-Vorläuferin im Einsatz und tastet sich behutsam wieder an den Weltcup heran. Große Ambitionen haben auch die Youngsters Nicole Eibl (21) und Yvonne Gadola (19).

Ein "Hallo" des Fanclubs

Vincent Kriechmayr hat schon Karriere gemacht, nicht nur sein Fanclub "Veni Vidi Vinc" unter der Regie von Obfrau Edith Koppensteiner drückt ihm die Daumen. Auch der Nußdorfer Daniel Hemetsberger steht hoch im Kurs – zumindest in der Spezialabfahrt vor einem Millionenpublikum. Am Sonntag (11.30 Uhr, ORF 1) kommt das halbe WM-Team aus Oberösterreich. Darauf sind sie stolz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.