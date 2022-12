Pichler vor Semmering-Rennen: "Von einer Krise sind wir weit weg"

Die Warmwetterperiode kann den von morgen bis Donnerstag auf dem Semmering stattfindenden zwei Riesentorläufen (jeweils ab 10 Uhr live in ORF1) sowie dem finalen Nachtslalom nichts anhaben. Die Piste auf dem Hirschenkogel zehre von einem Schnee-Grundstock, den man über die kalten Tage angelegt hatte, so die Veranstalter. Nicht ganz so hoffnungsvoll sind im Vergleich dazu die Aussichten der österreichischen Ski-Damen auf die Heimrennen. In insgesamt sechs Technikrennen in dieser Saison gab es gerade einmal vier Top-10-Platzierungen. "Es rennt nicht so der Schmäh, wie es sonst oft der Fall ist", sagte Ramona Siebenhofer. Die größten Chancen auf einen Podestplatz darf sich wohl Katharina Liensberger im Slalom ausrechnen. "Mit einem zweiten Platz beim bisher letzten Slalom am Zauberberg vor zwei Jahren habe ich tolle Erinnerungen an die Piste", sagte die Vorarlbergerin.

Mangelndes Vertrauen

Seit dem Weltcup-Finale im März herrsche im Team eine Umbruchstimmung, so Siebenhofer, auch wegen der Wechsel auf Betreuerseite. Einer der Neuen ist Riesentorlauftrainer Karlheinz Pichler. "Wir schwächeln derzeit speziell daran, im Schwungansatz den Speed mitzunehmen, weil zu viel Bewegung nach oben und hinten geht", analysierte der Ex-Coach von Tina Weirather. Es liege an einer falschen Haltung, die wiederum auf mangelndem "Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten" fuße.

Von allgemeinem Krisengerede hält Pichler nichts. "Katharina Liensberger wurde in Killington Fünfte – da sind wir von einer Krise weit weg." Ein Argument, das im Verband angeführt wird, ist die World Cup Starting List (WCSL), ein Abbild der Kräfteverhältnisse – und damit auch Kaderstärke – auf Saisonbasis. Und die schildert Truppe, Österreichs Nummer eins, als elftbeste Riesentorläuferin der Welt aus. Es folgen Siebenhofer (15), Liensberger (16) und Ricarda Haaser (18). "Daran muss man auch die Erwartungen knüpfen. Ich kann nicht erwarten, dass jemand, der die letzte Saison als 18. beendet hat, mit Saisonbeginn aufs Stockerl hüpft", so Trainer-Routinier Pichler. Das deckt sich freilich nicht immer mit den Erwartungen der Öffentlichkeit.

Mikaela Shiffrin feierte bereits vier Siege am Semmering. Bild: GEPA pictures

Gute Erinnerungen für Shiffrin

Nach den Corona-Jahren freuen sich die Veranstalter auf die Rückkehr der Fans. Eine Zuschauerprognose wollte Organisationschef Franz Steiner nicht abgeben, zumindest sei der 700 Plätze fassende VIP-Bereich längst ausverkauft. Tageskarten sind noch erhältlich. "Ich sage immer, pro Stockerlplatz davor sind es ein paar hundert Leute mehr. Leider hat das heuer noch nicht so funktioniert", sagte Steiner.

Als Semmering-Spezialistin gilt Mikaela Shiffrin, die auf dem Zauberberg schon viermal gewonnen hat. 2016 schaffte der US-Star bei ebenfalls zwei Riesentorläufen und einem Slalom den "Hattrick". Im elfköpfigen Riesentorlauf-Aufgebot steht mit der Altenfeldenerin Elisa Mörzinger eine Oberösterreicherin.

Zahlenspiel

4 Siege: Mikaela Shiffrin ist – auch wegen ihres Triple-Erfolges 2016 – die Rekord-Triumphatorin am Semmering, wo seit 1995 alpine Ski-Weltcuprennen der Damen über die Bühne gehen.

Premierengewinnerin war die Schwedin Pernilla Wiberg am 29. Dezember 1995 gewesen, vor zwei Jahren entschied Michelle Gisin den Slalom vor Katharina Liensberger und Shiffrin für sich. Die bis dato letzte österreichische Siegerin war Anna Veith, die 2012 in einem Riesentorlauf die Oberhand behielt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Semmering Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.