Pfeifer wird neuer Rennsportleiter

Der 47-jährige Kärntner wird Nachfolger von Andreas Puelacher, der nach acht Jahren in dieser Funktion seinen Abschied bekannt gegeben hat. Pfeifer war seit April 2013 Gruppentrainer der Slalom-Weltcup-Mannschaft. Davor hatte er seit 2001 in Schweden gearbeitet, davon drei Jahre lang als Herren-Chef. "Das ist eine große Verantwortung, ich freue mich, dass der ÖSV an mich glaubt", sagte Pfeifer. Wer Damen-Rennsportleiter wird, ist offen. Roland Assinger und Jürgen Graller sollen hoch im Kurs stehen.