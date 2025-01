Petra Kronberger: "Man hätte es als Burn-out titulieren können"

Für Petra Kronberger, am kommenden Freitag einer der Stargäste bei der Gala-Nacht des Sports im Linzer Brucknerhaus, schließt sich bei der Ski-WM in Saalbach ein Kreis. Im OÖN-Interview erinnert sich die 55-Jährige zurück an die "Sonnen-WM" 1991 und erlaubt Einblicke in ihre reflektierte Gedankenwelt.