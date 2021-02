Perfekt kombiniert: Jetzt ist auch Schwarz Weltmeister

"Lange werden wir nicht feiern, wir müssen früh raus." Also sprach Marco Schwarz, frischgebackener Kombinations-Champion von Cortina d’Ampezzo. Der Hunger des 25-jährigen Kärntners ist noch nicht gestillt, der Blick auf die um 9 Uhr (ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) mit der Qualifikation beginnende WM-Premiere des Parallelriesentorlaufs gerichtet.

Was ziemlich nüchtern klingt, ist mit großen Emotionen verbunden. Bei der Siegerehrung drückte es Schwarz die eine oder andere Träne aus den Augen. Wohl wissend, dass sein Weg zurück an die Spitze steinig gewesen war. Im Februar 2019 hatte sich jener Mann, der am Sonntag im Spezialslalom auch ein heißer Gold-Tipp sein wird, im Kombi-Super-G in Bansko einen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie zugezogen.

Knapp zwei Jahre später stellte ausgerechnet der Kombi-Super-G die Weichen für den ersten WM-Titel in der Karriere des Allrounders. Schwarz war mit einer blitzsauberen Fahrt auf den "Latten" des verletzten Gesamt-Weltcupsiegers Aleksander Aamodt Kilde (Nor) auf den fünften Platz gerast. "Aber der Kilde-Ski fährt auch nicht von alleine runter", warf Schwarz, der im Torlauf nicht zu stoppen gewesen war, mit einem Schuss Humor ein.

Während die ÖSV-Damen mit fünften Rängen hadern, hält das Hundertstelglück der ÖSV-Herren im Goldrausch an. Doppel-Champion Vincent Kriechmayr war im Super-G 0,07 und in der Abfahrt 0,01 Sekunden vor seinen für Deutschland startenden Verfolgern gelegen, gestern fixierte Schwarz die 99. Goldmedaille für den ÖSV in der Geschichte von Weltmeisterschaften mit dem Vorsprung von vier Hundertsteln auf Kombi-Favorit Alexis Pinturault (Fra).

Klar, dass auch Kriechmayr den Hut vor Schwarz zog: "Ich freu mich irrsinnig für den Blacky, aber überrascht bin ich nicht." Den beiden ist es zu verdanken, dass Österreich im Medaillenspiegel aktuell die Nummer 1 ist. Vor der Schweiz.

Österreichs Aufstellung für die heutigen WM-Parallelriesentorläufe (Qualifikation, 9 Uhr/K.-o.-Phase, 14 Uhr, ORF 1), Damen: Liensberger, Brunner, Gritsch, Siebenhofer. Herren: Schwarz, Pertl, Gstrein, Leitinger.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at