0,34 Sekunden fehlten ihr schließlich nur auf ihren ersten Sieg in einer Abfahrt – dennoch durfte sich Nina Ortlieb beim Ski-Weltcup in Lake Louise am Samstag wie eine Gewinnerin fühlen. Mit Platz zwei zeigte die Vorarlbergerin, dass nach langer Absenz wieder mit ihr zu rechnen ist. "Ich glaube, ich mache es einfach unglaublich gern. Darum fällt es mir leicht, mich da wieder runterzuschmeißen", sagte Ortlieb. An ein Karriereende wegen ihrer Knieverletzung habe sie nie gedacht.