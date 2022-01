Optimismus vor den Toren Zagrebs

Trotz schwieriger Bedingungen wegen warmer Temperaturen ist der Sljeme in Zagreb für die beiden Weltcup-Slaloms in dieser Woche gerüstet. Den Auftakt machen heute (12.30 Uhr und 16.05 Uhr, ORF 1) die Damen. Bei der seit 2005 ausgetragenen Snow Queen Trophy teilen sich Marlies Raich und Mikaela Shiffrin, die nach ihrer Coronainfektion in den Ski-Zirkus zurückkehrt, den Titel der Rekordsiegerin. Beide triumphierten je vier Mal.

Katharina Liensberger wartet zwar noch auf ihren ersten vollen Erfolg in Kroatien, der Hang liegt der Doppel-Weltmeisterin von Cortina trotzdem. 2020 war die Vorarlbergerin Dritte geworden, 2021 Zweite hinter Petra Vlhova (Svk), die sich zweimal in Folge zur Snow Queen gekrönt hat.

An Selbstvertrauen mangelt es Liensberger nicht, sie schloss das Jahr 2021 als Zweite des Lienz-Slaloms ab. Und das, obwohl sie nach einer Coronaerkrankung Trainingsrückstand hat. "Ich bin irrsinnig glücklich, dass ich meine ganze Energie in dieses Rennen stecken und die Rahmenbedingungen ausblenden konnte. Das Ergebnis gibt mir Selbstvertrauen. Ich werde versuchen, auch in Zagreb anzugreifen", sagte Liensberger. Auch ihre ÖSV-Kolleginnen Katharina Truppe (Vierte in Lienz) und Katharina Gallhuber (Sechste) strotzen vor Tatendrang.

"Die heiße Phase der Saison kommt erst jetzt, der Formaufbau für Olympia stimmt. Gesundheit ist das Wichtigste", weiß Truppe, die sich das nächste Spitzenresultat zutraut: "Ich werde einfach Gas geben", sagte die Kärntnerin, die einen ruhigen Silvesterabend verbracht hat.

Gallhuber weiß den Bärenberg zu schätzen. 2018 war die Niederösterreicherin vor den Toren Zagrebs Sechste, im Vorjahr Elfte. "Ich weiß, dass es viel zu tun gibt, damit noch mehr weitergeht", sagte die Niederösterreicherin.