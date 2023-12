OÖN-Gala-Nacht des Sports als Treffen der Ski-Olympiasieger

Groß ist das Interesse an den Karten für die Gala-Nacht des Sports am 9. Februar 2024, die morgen offensichtlich auch da und dort als Geschenk unter dem Christbaum liegen werden. Der traditionsreiche Ball im Brucknerhaus, der seit den 1970er-Jahren von den OÖNachrichten und der Stadt Linz organisiert und heuer wieder von der Oberbank präsentiert wird, ist als feine Mischung von Sport und Musik eine echte Zugnummer.

Das liegt wohl auch an den prominenten Gästen aus Wirtschaft, Politik und vor allem dem Sport. Neben Gala-Gast Franz Klammer, der zuletzt zum 70. Geburtstag groß gefeiert wurde, hat jetzt auch ein prominenter Kärntner Landsmann sein Kommen zugesagt: Matthias Mayer, der das seltene Kunststück zustande gebracht hat, bei drei Olympischen Spielen in Folge eine Goldmedaille zu holen – 2014 (Sotschi/Abfahrt), 2018 (Pyeongchang/Super-G), 2022 (Peking/Super-G). In Peking gab es als Draufgabe noch Bronze in der Abfahrt.

Eingefädelt hat den Gala-Besuch übrigens Hans Pum, der ehemalige Sportdirektor des ÖSV. Der Mühlviertler ist ein "Fan" des 33-jährigen Mayer, der vor einem Jahr völlig überraschend nach einem starken Training in Bormio seine Karriere beendet hat. "Matthias ist aktuell in vielen Nachwuchsprojekten engagiert, da leistet er ganz tolle Arbeit", sagt Pum. Mayer ist auch noch als "Mentor" im ÖSV-Speed-Team unterwegs, vorige Woche wurde er außerdem als Botschafter der Ski-WM 2025 in Saalbach vorgestellt.

Die musikalische Mitternachtseinlage der Gala wird Lemo ("Tu es") bestreiten, im Mittleren Saal gibt die Austropop-Coverband "Hoamspü" den Ton an. Bei der Eröffnung ist Songcontest-Teilnehmer Nathan Trent im Einsatz.

Karten für die Gala gibt es im Linzer Brucknerhaus sowie online unter brucknerhaus.at und in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen.

