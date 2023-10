ÖSV-Star Roland Leitinger wird erstmals Papa - die süßen Bilder

"Ein Wunder ist an Bord, family Leitinger is growing", gab das Paar am Montagabend auf Instagram bekannt. Im März 2024 soll es soweit sein, wie ein Hashtag beim Posting verrät. Auf zwei Fotos der werdenden Eltern ist der Babybauch schon gut erkennbar. Der Riesentorlauf-Vizeweltmeister von 2017 und seine Simone sind seit Mai vergangenen Jahres verheiratet. Stars der Ski-Szene (darunter Tamara Tippler, Hannes Reichelt, Frida Hansdotter und Michaela Kirchgasser) gratulierten in den Kommentaren.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Erst in der vergangenen Woche hatte Ex-ÖSV-Läuferin Anna Veith (34) verkündet, dass sie und ihr Mann Manuel zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten.

Lesen Sie mehr: Mit diesen herzigen Familienbildern gab Anna Veith ihre zweite Schwangerschaft bekannt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.