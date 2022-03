ÖSV: Mandl wird Sportlicher Leiter

Der frühere Langzeit-Cheftrainer der ÖSV-Frauen wird ab 1. Mai als Sportlicher Leiter tätig sein und damit die Gesamtverantwortung im Alpin-Bereich übernehmen. Mandl soll in der neu geschaffenen Funktion vor allem im Hinblick auf die Heim-Weltmeisterschaften in Saalbach 2025 als Direktvorgesetzter der zuständigen Rennsportleiter bei Frauen und Männern ein schlagkräftiges Team aufbauen. Neben einer fünfjährigen Cheftrainer-Station in Norwegen war Mandl insgesamt 28 Jahre lang als Trainer im ÖSV tätig. Die Ski-Speed-Herren weilen aktuell in Kvitfjell, wo Ryan Cochran-Siegle (USA) im ersten Training für die Abfahrten am Freitag und Samstag Bestzeit markierte. Daniel Hemetsberger war Sechster, Vincent Kriechmayr belegte Rang 39.