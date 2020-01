Seit 1989 ist Österreich in der Nationen-Wertung des Ski-Weltcups die Nummer eins, aktuell wird diese prestigeträchtige Rangordnung von der Schweiz angeführt. Dreizehn "Punkterl" beträgt der Vorsprung der Eidgenossen auf das ÖSV-Team, das am Wochenende in Zauchensee (Damen-Abfahrt und Kombination) und Adelboden (Herren-Riesentorlauf und Slalom) zurückschlagen möchte.