Odermatt feierte Streif-Premierensieg knapp vor Haaser

Der Schweizer Überflieger gewann am Freitag den Super-G auf der Streif vor dem Tiroler Raphael Haaser, dem nach Verletzungspause ein Renncomeback nach Maß gelang. Nur 11/100 fehlten dem im Zielhang heranrauschenden Haaser auf den Topfavoriten.

Haaser verhinderte im von Stürzen überschatteten 250. Super-G der Weltcupgeschichte einen Schweizer Dreifachsieg, Rang drei ging an Stefan Rogentin (+0,30 Sek.), Vierter wurde Jungstar Franjo von Allmen (+0,45). Als zweitbester Österreicher belegte Stefan Eichberger nach 43 Läufern Platz 13. Der in Wengen gestürzte Vincent Kriechmayr entschied sich am Morgen nach dem Einfahren gegen ein Blitzcomeback in der Gamsstadt.

Erfüllter Kindheitswunsch

Haaser hatte sich im Riesentorlauf von Val d'Isere Mitte Dezember ein Kreuzband stark überdehnt und sich erst nach bestandenem Belastungstest am Donnerstag für einen Kitz-Start entschieden. "Ich wohne eine gute Dreiviertelstunde weg von da, das ist wirklich ein Heimrennen von mir. Man schaut seit Kindheitstagen zu und fiebert mit und möchte natürlich auch einmal so eine Gams mitheimnehmen", sagte Haaser dem ORF. "Ich wollte vom Start bis zum Ziel attackieren, das ist mir ganz gut gelungen." Der Lohn war sein vierter Stockerlplatz (immer 2.) und 50.000 Euro (brutto) Preisgeld.

Die krisengeschüttelten ÖSV-Speedmänner bauten ihre Erfolgsbilanz auf der Streif dank Haaser weiter aus. Im 22. Kitzbüheler Super-G stand zum 21. Mal zumindest ein Österreicher auf dem Podest. Odermatt, zuvor noch ohne Kitz-Sieg, feierte seinen 44. Erfolg im Weltcup und baute die Führung im Gesamtweltcup aus. "Es war ein solider Lauf, das ist genau das, was es heute gebraucht hat", sagte er erleichtert. Sein Objekt der Begierde ist aber die traditionelle Hahnenkamm-Abfahrt am Samstag (11.30). "Ganz klar, die Abfahrt hier zu gewinnen, das ist ganz große Ziel dieser Saison", sagte Odermatt.

Mehr zum Thema Ski Alpin Ski Alpin Was die berüchtigte Streif mit zwei oberösterreichischen Vorläufern macht Grenzerfahrung: David Ehrenmüller und Alexander Pomberger stellen sich der Mutprobe in Kitzbühel Was die berüchtigte Streif mit zwei oberösterreichischen Vorläufern macht

Haasers Endspurt

Für Lukas Feurstein, den "Testpiloten" mit der Startnummer 1, war die Kitz-Premiere bereits im oberen Teil vorbei. Der Dritte von Beaver Creek fädelte bei einem Tor nach einer mit Schlägen gespickten Stelle mit dem überkreuzten Außenski ein. Ein Ski ging auf. "Es tut ein bissl weh. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, eine Skischuhrandprellung oder so etwas", sagte Feurstein. Er möchte in Schladming wieder am Start stehen.

Die folgende Pause war ein Vorgeschmack für die Konkurrenz, gleich einige Mal mussten die Läufer nach Abflügen Ruhe bewahren. Hemetsberger gelang keine schlechte Fahrt, wesentlich brachialer waren zunächst aber die Schweizer Kollegen unterwegs. Odermatt legte mit der 8 eine famose Fahrt mit kleinen Schwierigkeiten im Lärchenschuss-Teil hin. Von Allmen und Rogentin bissen sich daran die Zähne aus. Richtig zittern musste Odermatt bei Haaser, der mit Fortdauer immer schneller wurde und im unteren Teil noch über drei Zehntel aufholte.

Helikopter-Bergungen

Erneut zeigte die Streif ihre Zähne. Dominik Paris, mit vier Siegen ein Kitz-Spezialist, und Alexis Pinturault sorgten mit Stürzen an der "Feuerstein"-Stelle für Schrecksekunden. Während der Südtiroler eigenständig ins Ziel fahren konnte, dürfte es den Franzosen schwerwiegender erwischt haben. Pinturault, zuletzt bereits lange wegen eines Kreuzbandrisses außer Gefecht, griff sich auf das verdrehte Knie und wurde mit dem Helikopter ausgeflogen. Ehefrau Romane, die mit der gemeinsamen Tochter auf dem Arm im Ziel wartete, schlug sich erschrocken die Hand vor den Mund. Für den Franzosen Florian Loriot musste kurz darauf ebenfalls der Hubschrauber starten.

Auch Otmar Striedinger sorgte für eine Unterbrechung. Der Kärntner Streif-Liebhaber räumte nach einem Verschneider in der Anfahrt Oberhausberg die eng angrenzenden Banden und Fangnetze ab, fuhr aber schon Momente danach selbst ins Ziel. "Der Kurssetzer hat die Schläge sehr gut gefunden", hielt Striedinger trocken fest. "Ich spüre die Rippen, aber alles halb so schlimm."

Mehr zum Thema Ski Alpin Kein Comeback von Vincent Kriechmayr in Kitzbühel KITZBÜHEL. Vincent Kriechmayr kann im Super-G von Kitzbühel doch nicht an den Start gehen. Kein Comeback von Vincent Kriechmayr in Kitzbühel

Finsternis am Ende des Marathon-Rennens

Rund 90 Minuten nach Rennbeginn waren erst 25 Läufer im Ziel. Die Folge: Sich von der Traverse nach oben ausbreitender Schatten und ein klarer Nachteil für Läufer mit höheren Nummern. Davon scheinbar unbeeindruckt rauschte dabei die Nummer 27, der 24-jährige Steirer Eichberger (+0,85), ins Ziel. Er sagte: "Es war ganz eine solide Fahrt, es ist sicher einer der schwierigeren Super-G der Saison."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.