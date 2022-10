Odermatt und Shiffrin die großen Gejagten

Dass der alpine Ski-Weltcup-Winter jedes Jahr bereits Ende Oktober in Fahrt kommt, ist einem kleinen weißen Flecken im Tiroler Ötztal und findigen Touristikern geschuldet. Seit 1993 schon wird das Opening auf dem Rettenbach-Gletscher in 3000 Metern Höhe abgehalten, auch am kommenden Wochenende wieder.