Nußdorfer bringt sich ins WM-Spiel

Auch wenn das 24-köpfige ÖSV-Aufgebot für die am Montag in Cortina d’Ampezzo beginnende alpine Ski-Weltmeisterschaft erst heute Abend publik wird, wäre es keine Überraschung, wenn Daniel Hemetsberger darin aufscheinen würde. Der Nußdorfer hat sich mit seinem besten Karriere-Weltcup-Ergebnis im vorletzten Rennen vor den Titelkämpfen förmlich aufgedrängt. Der 29-Jährige, dessen Laufbahn von vielen verletzungsbedingten Rückschlägen geprägt war (u. a. vier Kreuzbandrisse), fährt in der Form seines Lebens.

Gestern landete in der Abfahrt beim Sieg des Italieners Dominik Paris auf dem neunten Platz. Zuvor war der Mann vom Attersee schon Zehnter in der zweiten Kitzbühel-Abfahrt gewesen. Die Aussicht, einen WM-Startplatz – zumindest über die interne Qualifikation – zu ergattern, ist rosig. Doch Hemetsberger hält den Ball flach: "Ich bin sehr glücklich, wie es derzeit läuft. Mein Ziel ist es, mich jeden Tag zu verbessern. Ich denke da nicht zu weit voraus. Mit der WM habe ich mich eigentlich nicht beschäftigt, aber es wäre natürlich eine feine Sache, in Cortina dabei zu sein", erläuterte der Oberösterreicher, der auch heute (11.30 Uhr, ORF 1) bei der Generalprobe – einem Super-G – glänzen möchte.

Das ist jene Disziplin, in der Hemetsberger engerer Landsmann Vincent Kriechmayr das rote Trikot des Führenden trägt. Der 29-jährige Gramastettner, der in der Abfahrt trotz eines kapitalen Fehlers in der letzten Kurve Elfter war, gehört damit zum engsten Favoritenkreis.

Nicht nur in Garmisch, sondern auch bei der WM. Gleiches gilt für Matthias Mayer, der gestern unmittelbar vor Max Franz Dritter war. "Ich habe gescheit Gas gegeben und probiert, mich kleinzumachen und voll reinzuhängen", zeigte sich Mayer zufrieden.

Kriechmayr haderte zwar ein bisschen mit seinem "Schnitzer", er weiß aber, dass ihn in der Abfahrt nur Kleinigkeiten von der Spitze trennen. "So schlecht war meine Fahrt nicht. Es war besser als in Kitzbühel." (alex)