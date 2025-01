Norwegischer Doppelsieg bei Schladming-RTL, Brennsteiner auf Rang 5

Das Riesentorlauf-Nachtrennen von Schladming hat am Dienstag einen norwegischen Doppelsieg gebracht. Alexander Steen Olsen gewann auf der wetterbedingt verkürzten Strecke um 39/100 Sek. vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen. Dritter wurde Vorjahressieger Marco Odermatt aus der Schweiz. Hinter dessen Landsmann Loic Meillard, der 2023 auf der Planai triumphiert hatte, kam Stefan Brennsteiner als bester Österreicher auf Rang fünf. Marco Schwarz belegte Platz elf.

Regen, Schnee und Nebel

Bei Regen, Schnee und Nebel präsentierte sich die Planai von ihrer langsameren Seite. Am besten damit zurecht kam Steen Olsen, der nach dem ersten Lauf Zweiter war und in der Entscheidung den Halbzeitführenden Meillard noch abfing. Für den Norweger war es der dritte Weltcupsieg, der 23-Jährige hatte bereits den Saisonauftakt in Sölden gewonnen.

Brennsteiner hielt im spannenden Finale Rang fünf, während sich Schwarz noch um zehn Plätze nach vorne arbeitete. Manuel Feller fiel hingegen von Rang zehn auf 18 zurück, Raphael Haaser und Patrick Feurstein mussten sich mit dem geteilten Platz 20 zufriedengeben. Lukas Feurstein sammelte als 23. noch Weltcuppunkte ein. Noel Zwischenbrugger und Joshua Sturm verpassten die Top 30 und schieden somit nach Lauf eins aus. Am Mittwoch findet auf der Planai noch ein Slalom (17.45 und 20.45 Uhr/live ORF 1) statt.

