9800 Besucher: Es ist jetzt nicht so, dass die Premiere der Team-Kombination mit Pärchenbildung in Abfahrt und Slalom der große Publikumsmagnet im Zielstadion am Fuße des Zwölferkogels war. Das im Weltcup noch nicht erprobte Format benötigt seine Anlaufzeit, an Spannung und Emotionen mangelt es aber definitiv nicht.