Noel triumphierte im Adelboden-Slalom, Feller erneut out

Der Halbzeit-Führende Manuel Feller schied am Samstag aus, der Sieg ging an Clement Noel. Der Franzose gewann vor dem Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen (+0,02 Sek.) und dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,14). Bester Österreicher war Fabio Gstrein als Fünfter, Michael Matt fuhr als Neunter ebenfalls in die Top Ten.

Sieben Österreicher waren in der Entscheidung dabei, vier kamen in die Wertung. Johannes Strolz belegte Rang 15, Marco Schwarz schaffte als 25. sein erstes Slalom-Resultat in diesem Winter. Dominik Raschner rutschte im Steilhang nach guter Zwischenzeit von der Piste, Adrian Pertl fädelte ein.

Manuel Feller ging als Führender in den zweiten Durchgang.

Der Schweizer Loic Meillard, der als Slalom-Weltcup-Führender nach Adelboden kam, leistete sich schon am Vormittag bei dichtem Schneefall einen Einfädler. Der Norweger Atle Lie McGrath schied als virtuell Führender kurz vor dem Ziel aus. Mit dem Kroaten Samuel Kolega verzeichnete der Dritte von Madonna ebenfalls im ersten Durchgang einen Ausfall.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.