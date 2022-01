Die Deutsche Kira Weidle hat im ersten Training für die morgige Weltcup-Abfahrt der Frauen in Zauchensee 15 Hundertstel vor der italienischen Saison-Dominatorin Sofia Goggia Bestzeit markiert. Neben US-Mitfavoritin Breezy Johnson verzichtete auch Nicole Schmidhofer trotz Kaiserwetters auf ein Antreten. Die Steirerin, die sich vor über einem Jahr schwer am Knie verletzt hatte, zog im letzten Moment zurück und wird sich nun auf den Super-G am Sonntag konzentrieren. Die 32-Jährige war schon am