Neuer Job: Marcel Hirscher wechselt die Seiten

Vom gefragtesten Interview-Partner im Skizirkus wechselt der achtfache Gesamtweltcupsieger nun selbst in die Medienbranche: Marcel Hirscher wird demnächst als Kolumnist tätig sein.

Der 35-Jährige gab bekannt, dass er ab der März-Ausgabe in der Printausgabe des "Red Bulletin" und sowie auf der Online-Seite von Red Bull über den Sport, das Leben und die Welt philosophieren werde.

"In meinem Skifahrerleben ist wirklich schon fast alles passiert. Eine wichtige Erfahrung, die mir fehlt: Wie ist es eigentlich auf der anderen Seite der Medienzone? Nicht der zu sein, über den geschrieben wird, sondern selbst über das schreiben, was mich bewegt? Diese ‚andere Hemisphäre' erkunde ich gerade mit der üblichen Aufregung am Start und Respekt vor der Aufgabe", sagt Hirscher.

Sein Ski-Comeback wurde durch einen Kreuzbandriss in einer Trainingsfahrt vorzeitig gestoppt. Bei der Heim-WM in Saalbach ist Hirscher nur Zuschauer - aber auch diese Rolle scheint ihm zu gefallen: "Meine erste Kolumne is in the making. Dass ich für The Red Bulletin schreibe, ist naheliegend: Mir taugt die Art und Weise, wie die Inspirationskraft des Sports im Magazin transportiert wird, die Themenvielfalt und der kreative Zugang, dementsprechend viele Menschen erreicht dieses Medium."

