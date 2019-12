Nebel, Regen, weiche Piste - Grödens Klassiker wird jetzt zur Zitterpartie

"Die Prognosen sind nicht rosig." Andreas Puelacher, Chef der österreichischen Ski-Herren, wollte gestern im Zielraum der Saslong-Abfahrt nicht den Schönfärber spielen. Damit wäre er auch nicht glaubwürdig gewesen. Denn schon am ersten Tag des Weltcup-Gastspiels rutschte der Ski-Zirkus im Grödner Tal ins Chaos. Dass der alpine Klassiker mit dem Super-G am Freitag und der Abfahrt am Samstag zur Zitterpartie wird, zeichnete sich mehr als deutlich ab.

Um 11.45 Uhr war gestern das erste Abfahrtstraining geplant, schon um neun Uhr waren die Fahrer bei der Pistenbesichtigung. Es folgte eine lange Warterei auf der Saslong, ehe um 14.10 Uhr die endgültige Absage erfolgte. Zu spät für einen der jungen Vorläufer, der kurz zuvor auf die Strecke geschickt worden war und beim Zielsprung böse zu Sturz kam. Er musste mit einer Knieverletzung per Rettung ins Spital gebracht werden. Ein zweiter Vorläufer hatte bei einer Bruchlandung bei den Kamelbuckeln mehr Glück – er blieb unverletzt. Schließlich wurde Johan Clarey, der mit der Nummer eins schon im Starthaus stand, zurückgepfiffen und das Training abgeblasen. Eine Nebelbank hatte sich wieder über die Saslong geschoben, zuvor hatte außerdem ein Nieselregen der ohnehin schon sehr weichen Piste zugesetzt.

"Es war eine richtige Entscheidung, so lange zuzuwarten. Aber gegen den Nebel kann man halt nichts machen", sagte Puelacher, der dem heutigen zweiten Versuch für das erste Training nicht allzu große Chancen einräumt. Wieder könnte der Nebel ein Spielverderber sein, in der Nacht auf Freitag wird dann eine Schlechtwetter-Front, die Niederschläge bringt, ins Grödnertal ziehen . Der einzige sichere Termin in den nächsten Tagen wird somit der Feierabend "50 Jahre Ski-WM in Gröden" am Freitag mit Promis wie Annemarie Moser-Pröll, Bernhard Russi oder Gustav Thöni im VIP-Zelt beim Zielstadion sein.

Comeback mit Bauchweh

Für zwei Rennläufer war gestern das lange Warten auf das erste Training eine besondere Nervenbelastung. Für den Südtiroler Christof Innerhofer ist sein Heimrennen auf der Saslong genauso ein Comeback nach längerer Verletzungspause wie für Marc Gisin. Der Schweizer war im Vorjahr in Gröden bei den Kamelbuckeln schwer gestürzt und kämpfte zwei Wochen lang auf der Intensivstation um sein Leben. Bei den Speed-Rennen in Übersee absolvierte er zwar einige Trainingsläufe, der 31-Jährige verzichtete aber sowohl in Lake Louise als auch in Beaver Creek auf einen Start. In Gröden unternimmt er jetzt einen dritten Comeback-Versuch, der bei Beobachtern neben Bewunderung auch Bauchweh auslöst.

"Man sieht es ihm an, dass er noch nicht bereit ist, das Risiko zu nehmen. Das ist ein gefährliches Spiel", sagt Hannes Trinkl, der als FIS-Streckenchef derzeit nicht zu beneiden ist. Der Kampf der Grödner um ihre Weltcuprennen kostet jetzt schon viel Kraft, das Wetter könnte sich in den nächsten Tagen als übermächtiger Gegner erweisen. Einen zeitlichen Spielraum gibt es nicht – am Sonntag (Riesentorlauf) und Montag (Parallel-Bewerb) schlägt der Weltcup-Zirkus in Alta Badia seine Zelte auf – Dienstag (Heiliger Abend) und Mittwoch sind für das Christkindl reserviert, ehe es am Stefanitag in Bormio mit dem ersten Abfahrtstraining weitergeht.

