Nach Gold geht es um die Kristallkugel

In den ersten Alpinski-Weltcuprennen nach Olympia kämpfen Sofia Goggia und Corinne Suter beim Abfahrts-Double heute (10.30 Uhr) und am Sonntag (10 Uhr, jeweils live ORF1) in Crans-Montana um den vorzeitigen Gewinn der Kristallkugel. Italiens Seriensiegerin Goggia führt mit 400 Punkten vor Olympiasiegerin Suter (331). Wer nach dem Wochenende mehr als 100 Punkte voranliegt, hat die Kugel noch vor dem Finale fix. Als Dritte (278) hat Österreichs Ramona Siebenhofer zumindest Außenseiterchancen.

Nach ihrer neuerlichen Knieverletzung in der Vorbereitung musste sich Goggia zuletzt in Peking aber hinter Suter mit Olympia-Silber begnügen. Die Schweizerin könnte damit ein seltenes Triple schaffen. Sie wäre die vierte Läuferin nach Olga Pall (1968), Figini (1984–1985) und Vonn (2009– 2010), die in der Abfahrt zur gleichen Zeit Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Weltcupsiegerin ist.

Im ÖSV-Team erfreut die Rückkehr von Nina Ortlieb. Die Vorarlbergerin ist ausgerechnet auf jener Piste, auf der sie sich 13 Monate davor bei einem Sturz im Training eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte, zurückgekehrt. Auch die Mühlviertlerin Elisabeth Reisinger bestreitet beide Rennen.

Beim Slalom-Doppel der Männer in Garmisch-Partenkirchen heute (9.30/12.30) und Sonntag (9.10/12.30/jeweils live ORF 1) könnte ebenfalls eine Vorentscheidung bezüglich der kleinen Kristallkugel fallen. Österreichs Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz hat nach sechs Rennen mit ebenso vielen verschiedenen Siegern als Elfter nur 112 Zähler Rückstand auf den führenden Norweger Lucas Braathen. Manuel Feller fehlen als Drittem 72 Punkte auf die Topposition.