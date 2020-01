So steht es bei der Damen-Abfahrt in Zauchensee

Nach ihrem zweiten Platz im ersten Training am Donnerstag hatte Nicole Schmidhofer auch gestern in Zauchensee ein ordentliches Tempo drauf. Für das Material war es offenbar zu flott – vor dem letzten Drittel schlug es ihr die Bindung des linken Skis auf. Der Sturz endete glimpflich, die Angriffslust der Steirerin vor der heutigen Abfahrt (11.45 Uhr) ist ungebrochen.

Seit drei Jahren warten die ÖSV-Damen auf einen Sieg bei einem Rennen in Österreich. Am Wochenende will man in Zauchensee wieder zuschlagen. Neben Schmidhofer haben im Training auf der selektiven Abfahrt auch andere aufgezeigt. Gestern erzielte Ramona Siebenhofer die Bestzeit vor der Tschechin Ester Ledecka und ihrer ÖSV-Team-Kollegin Tamara Tippler. Auch Schmidhofer wäre wohl ganz vorne gelandet, wäre ihr das Missgeschick mit dem Ski nicht passiert. "Ich habe in einem ungünstigen Winkel einen blöden Schlag bekommen und habe eh kurz gedacht, ich dersteh es und kann auf einem Ski weiterfahren wie damals Bode Miller", sagte sie. Nach einem kleinen Wutanfall ("Ich muss so was gleich rauslassen, sonst frisst es mich auf") war Schmidhofer aber gleich wieder im Renn-Modus. Heute ist sie heiß auf einen Podestplatz. "Bei einem Heimrennen vor einem derartigen Fahnenmeer zur Siegerehrung zu gehen, wäre schon lässig."

Auch die gestrige Trainingsschnellste Ramona Siebenhofer zählt zum engeren Favoritenkreis. "Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht zu viel will", sagt die Steirerin, die sich auf der anspruchsvollen Piste sehr wohl fühlt. "Ich grinse hier vom Start bis ins Ziel."

Gestrahlt hat im Ziel gestern auch Elisabeth Reisinger. Der Mühlviertlerin gelang ein sehr guter Trainingslauf, sie markierte die 17. Zeit mit 1,27 Sekunden Rückstand auf Siebenhofer. Vor dem Zielsprung nahm sie dabei etwas Tempo raus. Ihr Ziel für heute: ein Platz unter den Top 20.

