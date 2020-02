Ab 10 Uhr: Riesentorlauf der Damen

Die 22-Jährige aus Elisa Mörzinger Altenfelden bestreitet ihr erstes Weltcuprennen nach dem sensationellen zweiten Rang im Parallel-Riesentorlauf von Sestriere (19. Jänner). Seit damals ist viel auf die Senkrechtstarterin eingeprasselt: "Ich habe viele Textnachrichten bekommen und mehr Termine als sonst absolviert", erzählt Mörzinger, deren Vorbild der stets faire (und auch flinke) Benjamin Raich ist. Seit ihrem Coup in Italien fuhr Elisa vier Slaloms – zwei im Europacup (Ausfall und Rang 42) und zwei bei FIS-Rennen (Ausfall und Platz sieben). Ihre Domäne ist aber der "Riesen". Der Weltcup-Torlauf in Kranjska Gora steigt am Sonntag (10.15, 13.45 Uhr, ORF 1).

