Mit vollen Hosen zum ultimativen Glück

Am 20. Jänner 2015 hatte Vincent Kriechmayr einen seiner "schönsten Momente" im alpinen Skizirkus. "Es war so speziell, man kannte den Mythos ja nur aus dem Fernsehen", erinnert sich der 31-jährige Doppel-Weltmeister von Cortina 2021 an seine Premierenfahrt auf der Streif. "Ich hatte die Hosen voll, ich weiß es noch genau", berichtete der Gramastettner von seinem ersten Training, vor dem ihm seine Kollegen verbal kräftig eingeschenkt hatten.