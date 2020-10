Der Ski-Weltcup-Auftakt am Wochenende in Sölden steht nicht nur wegen der besonderen Sicherheitsvorkehrungen, die die Corona-Pandemie erzwingt, im Fokus. Es ist auch so etwas wie eine Standortbestimmung in der Kerndisziplin – dem Riesentorlauf, der nach einem Blick auf Resultate und Leistungen im vergangenen Winter als absolute Schwachstelle im ÖSV-Team ausgemacht werden muss.